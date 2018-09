Mobilny Serwis Rowerowy wyrusza na warszawskie ulice. Sprawdź, gdzie za darmo naprawisz rower!

Jeździcie na co dzień rowerem? Coś w nim wymaga podregulowania czy dokręcenia? Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności w różnych częściach Warszawy będzie można spotkać serwisantów z Mobilnego Serwisu Rowerowego. To doskonała okazja by zadbać o swój jednoślad oddać go do rowerowego „spa”. Od poniedziałku 17 września, do soboty 22 września, w różnych częściach Warszawy pojawi się Mobilny Serwis Rowerowy. U serwisantów, pracujących w godz. 7-17 będzie można zarówno zostawić rower i odebrać go za kilka godzin, jak też poczekać na bieżącą naprawę.

Mobilny Serwis Rowerowy [ADRESY, TERMINY]

poniedziałek, 17 września – przy stacji metra Świętokrzyska; wtorek, 18 września – przy urzędzie dzielnicy Bemowo; środa, 19 września – plaża Wilanów, u zbiegu al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej; czwartek, 20 września – przy rondzie Waszyngtona, obok stacji Veturilo; piątek, 21 września – Pole Mokotowskie, nieopodal skrzyżowania ul. Banacha i Żwirki i Wigury; sobota, 22 września – Płyta Desantu.

Zakres usług Mobilnego Serwisu Rowerowego to m.in.:

ogólne badanie techniczne roweru

sprawdzanie i uzupełnianie ciśnienia w ogumieniu,

kontrola stopnia zużycia łańcucha,

wymiana dętki,

kontrola oraz smarowanie linek i pancerzy,

czyszczenie kasety,

regulacja wysokości siodełka i kierownicy,

regulacja hamulców i przerzutek,

dokręcanie luzów,

montaż akcesoriów rowerowych,

kontrola stopnia zużycia i wymianę klocków hamulcowych,

porady dotyczące samodzielnej naprawy i konserwacji roweru w w/w zakresie.

Żeby skorzystać z wymiany części w swoim rowerze należy je samemu zakupić i przenieść ze sobą. Serwis nie będzie prowadził sprzedaży sprzętu rowerowego, ale będzie instalował i wymieniał akcesoria wyposażenia przeniesione przez warszawiaków, np. dętki, klocki hamulcowe itp.