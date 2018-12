Modne miejsca Warszawa 2019. Tu musisz zajrzeć w nowym roku! [TOP10]

Najlepsze koncerty 2018. Te występy w stolicy zapamiętamy na długo [PRZEGLĄD]

Kacper Owo

To był rok pełen muzycznych wrażeń. W 2018 roku w samej tylko Warszawie gościliśmy takie gwiazdy światowego formatu jak Florence and The Machine, Beyonce z Jay-Z czy Sam Smith. Młodszą publikę ucieszył występ Eda Sheerana, starszą - występ legendy The Rolling Stones. Wszystkich -...