Nowa Stacja Pruszków. Otwarcie wielkiej galerii handlowej przy dworcu PKP. W środku 100 sklepów i pierwsze kino [ZDJĘCIA]

W sobotę 10 listopada otwarta została Nowa Stacja Pruszków. Obiekt znajdujący się tuż przy dworcu PKP (ul. Sienkiewicza 19) to największa galeria handlowa znajdująca się pod Warszawą. W środku na 27 tys. m kw. powierzchni znalazło się ok. 100 sklepów. Co ważne, w budynku powstało pierwsze w miejscowości kino.

Multikino w Pruszkowie otworzyło się w nowej odsłonie, z wygodniejszymi fotelami. Multipleks składa się z siedmiu sal. Poza tym, w części rozrywkowej Nowej Stacji, pojawił się klub fitness Zdrofit oraz sala zabaw dla dzieci - Fikołki.

W galerii handlowej znalazł się również food court z popularnymi fast foodami. W Nowej Stacji otworzył się Mc Donald's, KFC oraz Pizza Hut. Poza tym również ThaiWok, Jesz Lody Tradycyjne i Grycan. W budynku znalazły się również biura podróży, pralnia, drogerie, sklepy operatorów telefonii komórkowej oraz butiki odzieżowe. Nie zabrakło księgarni, sklepów z elektroniką oraz biżuterią.

W środku znalazły się też instalacje artystyczne oraz rzeźby - w tym praca Mariusza Warasa, współpracującego z grupą Art In Public Space, który ocalił fragment pofabrycznego muru i wkomponował go w galerię. Ma on nawiązywać do pociągi i stacji kolejowej, która znajduje się tuż za masywną trójkątną bryłą Nowej Stacji.

Nowa Stacja Pruszków: Co na otwarcie?

W Nowej Stacji pojawi się beatboxer Blady Kris. Na specjalnej drukarce 3D drukowany będzie model pociągu. Przy głównym wejściu gości wita humanoidalny robot Zenon. Dorośli mogą wziąć udział w konkursie podróżniczym. Dla dzieci przygotowano specjalne strefy:

Stację Maluszka,

Stację Mechaników,

Stację Kolejkostrada,

Stację Małego Konstruktora,

Stację Fotografa.

Dla najmłodszych przewidziano również nagrody. Ze stacji WKD do galerii handlowej - w sobotę - kursuje specjalna bezpłatna kolejka.

W kolejnym tygodniu (12-17 listopada) odbędzie się Turniej Esportu, pokazy futbolowe oraz zawody w piłkarzyki. Następne dni (19-24) związane będą z modą, w Stacji Biżu Biżu będzie można zrobić własną biżuterię. Galerię odwiedzi także Maja Sablewska, która opowie o modowych trendach.

mat. pras. / tak prezentuje się Nowa Stacja Pruszków

Nowa Stacja Pruszków: parking

W Nowej Stacji na parkingu (poziom -1 oraz dach budynku) znalazło się 800 miejsc dla samochodów. Dodatkowo, w pobliżu dworca PKP, znajdują się dwa parkingi P&R. Do samej galerii bardzo łatwo dojechać pociągiem. Wystarczy wysiąść na stacji PKP Pruszków i przejść w stronę ulicy Sienkiewicza. Potężna trójkątna bryła będzie widoczna z daleka.

Nowa Stacja Pruszków: sklepy

W galerii handlowej znalazły się m.in. następujące sklepy:

Carrefour, Rossmann, Douglas, RTV EURO AGD, Rebel Electro, Jysk, Home&You, H&M, CCC, Deichmann, Reserved, Reserved Kids, Sinsay, Orsay, Carry, Top Secret, Diverse, Tatuum, Wólczanka, Vistula, Martes Sport, 4F, Empik, Świat Książki, Uczy i bawi, Vision Express, Paris Optique, SWISS, Time Trend, Yes, Briju, Apart, Ziaja, Czas na herbatę, Arkadius - salon fryzjerski, pralnia 3 bąble, McDonalds, Olimp, Pizza Hut Express, KFC, ThaiWok, Jesz Lody Tradycyjne, Grycan, Itaka, Rainbow Tours, TUI, Plus, Orange, Multikino, Fitness Zdrofit, Sala Zabaw Fikołki.