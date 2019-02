Nowe zasady segregowania śmieci 2019 w Warszawie. Jak poprawnie segregować śmieci? [WYJAŚNIAMY]

Razem z Nowym Rokiem weszły w Warszawie nowe przepisy dotyczące segregacji opadów komunalnych. Do końca 2018 roku obowiązywały 3 frakcje. Teraz śmieci należy dzielić na 5 pojemników : niebieski – papier , żółty - metale i tworzywa sztuczne , zielony – szkło , brązowy - bio i czarny – zmieszane. W okresie od marca do listopada dostawiony będzie jeszcze jeden kosz - szary, na tzw. „odpady zielone” , czyli skoszoną trawę i liście.

Segregowanie z problemami

Okazuje się, że segregacji śmieci według nowych zasad nie jest taka łatwa. Mieszkańcy cały czas borykają się z problemami przy wyrzucaniu opadów. Najczęstsze błędy dotyczą pojemnika brązowego, czyli "bio". Tam nie mogą wylądować odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszcze. Oznacza to, że obierki po owocach czy warzywach albo fusy po kawie możemy tam wyrzucić, ale kości już nie. Podobnie jest z jajkami - skorupki wyrzucimy do "bio", ale całe jajka do kosza z napisem "zmieszane". Miejsce na kartony po sokach czy mleku, czyli tzw. tetrapaki jest w koszu żółtym z napisem "metale i tworzywa sztuczne". Butelkę po olei, która mimo, iż jest plastikowa to wyrzucamy do opadów zmieszanych, tak jak mokry czy zabrudzony papier. Styropianową tackę, np. po włoszczyźnie, wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych, jeśli nie jest zatłuszczona, w innym przypadku do zmieszanych.

Dbaj o środowisko

Przeciętnie człowiek w ciągu roku produkuje ok 350 kg śmieci. Każdego dnia warto pamiętać o minimalizowaniu odpadów. Ważną kwestią jest także, aby zgnieść butelki i puszki oraz złożyć kartony, przed wyrzuceniem ich do kosza.

Jeśli wyrzucacie opakowania to koniecznie bez zawartości czy resztek produktów. Żadnych słoików czy opakowań nie trzeba myć. Ważne, aby zostały dobrze opróżnione.

Pamiętajcie także o punktach PSZOK i MPSZOK (więcej informacji o nich znajdziecie w naszych slajdach).