Nowy drapacz chmur powstanie w Warszawie. Generation Park Y. Zielony taras na szczycie 140-metrowego budynku [WIZUALIZACJE]

Generation Park Y. Rozpoczęto budowę kolejnego etapu kompleksu

Spółka Skanska poinformowała o rozpoczęciu realizacji trzeciego etapu budowy kompleksu Generation Park. Nowy warszawski drapacz chmur sięgnie wysokości aż 140 metrów nad ziemią. Na jego szczycie powstać ma zielony taras z atrakcyjnym widokiem. Generation Park Y zapewni aż 47 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej na 38 kondygnacjach. Powstaną też 4 kondygnacje podziemne, w których znajdzie się parking. Zapewni on miejsce dla 323 aut i 185 rowerów.

Planowany termin oddania biurowca do użytku to pierwszy kwartał 2021 roku. Kliknij w galerię, by zobaczyć wizualizacje: