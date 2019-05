Nowy parking wzdłuż Al. Jerozolimskich. Powstanie na wnioski mieszkańców Ochoty. ZDM ogłosił przetarg na wykonanie prac

O parking wzdłuż Al. Jerozolimskich wnioskowali mieszkańcy Ochoty, którzy zwracali się do ZDM, aby w tym miejscu utworzyć ogólnodostępne miejsca postojowe - z dotychczasowych korzystają głównie pracownicy pobliskich biurowców. W trakcie konsultacji społecznych dotyczących ewentualnej budowy garażu podziemnego przy szkole na ul. Spiskiej mieszkańcy sugerowali, że lepszym rozwiązaniem niż garaż jest wykorzystanie na cele parkingowe terenów wzdłuż Al. Jerozolimskich.

Sto miejsc parkingowych

Na nowym, ogólnodostępnym parkingu znajdzie się około sto miejsc postojowych. Inwestycja zostanie włączona do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. W ramach projektu powstaną także miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie ustaleń z Zarządem Zieleni oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego drogowcy wypracowali wytyczne dotyczące zagospodarowania przyszłego parkingu – tak aby był on przyjazny dla mieszkańców, estetyczny i zielony.

Na oferty w przetargu ZDM czeka do 30 maja. Jeżeli uda się rozstrzygnąć postępowanie, to nowy parking powinien powstać do końca tego roku.

