Obwodnica Targówka. Mimo licznych przeszkód prace powinny skończyć się na czas

Co jeszcze się zmieni?

Modernizacja "obwodnicy" Targówka zakłada wiele większych i mniejszych przedsięwzięć. Dużo zmian zajdzie np. w organizacji ruchu. - Na jezdni wyznaczymy po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, zaś pozostałą przestrzeń wykorzystamy do wyznaczenia miejsc postojowych. W sumie w ten sposób pojawi się 140 miejsc do parkowania - dodaje ZDM. Ponadto skrzyżowania ul. Handlowej z ul. Gorzykowską, ul. Pratulińską i Kołową zostaną staną się rondami, co powinno nieco usprawnić ruch samochodów i autobusów.