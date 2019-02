Odra na Mazowszu: Sanepid potwierdza 18 przypadków zachorowań

Odra na Mazowszu. Potwierdzono 18 przypadków

Najnowszy komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Warszawie, który opublikowano w niedzielę, 4 listopada o godz. 19:00:

“W powiecie pruszkowskim odnotowano kolejny przypadek podejrzenia zachorowania na odrę. To już 18. zgłoszenie zachorowania na tę chorobę zakaźną na terenie Mazowsza (17 w powiecie pruszkowskim + 1 w powiecie warszawskim).”

Ostatnie zgłoszenie podejrzenia wystąpienia zachorowania na odrę dotyczyło pięcioletniego dziecka, które przebywało w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie na ul. Wolskiej. Dziecko zostało już wypisane do domu w stanie ogólnym dobrym. W powiecie pruszkowskim 12 z 17 osób jest już zdrowych. Trzy osoby wciąż mają objawy chorobowe, a dwie są nadal hospitalizowane.

Na stronie PWIS czytamy, że od 1 stycznia 2018 roku do 15 października 2018 roku odnotowano 128 przypadków zachorowań na tę chorobę zakaźną. W tym samym okresie roku 2017 takich przypadków było 58. Zdecydowana większość osób, które zachorowały na odrę to osoby nieszczepione.

Odra na Mazowszu: szczepienia ochronne

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Warszawie i Pruszkowie pracują nad opanowaniem i wygaszeniem ogniska. Trwa szczepienie osób, które miały kontakt z chorymi na odrę. Do tej pory zaszczepiono w sumie 28 osób w Warszawie, a także kilkanaście osób w Pruszkowie i Piasecznie. Profilaktyczne szczepienia prowadzone są w wyznaczonych punktach:

w przychodni w Pruszkowie

w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie w gabinecie zabiegowym

w przychodni WUM w Warszawie

Odra - objawy, powikłania

Odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Do zarażenia chorobą dochodzi drogą kropelkową, a jej zakaźność jest bardzo wysoka - przekracza 95%. Co roku na całym świecie dochodzi do ponad 40 milionów zakażeń i około 120 000 zgonów (400 dziennie). W Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań.

W początkowym stadium u chorego występuje wysoka gorączka powyżej 39 °C, nieżyt nosa i spojówek, kaszel oraz światłowstręt, łzawienie, czasami obrzęk powiek. Po 2-3 dniach pojawia się charakterystyczny objaw odry - białawe przebarwienia na błonie śluzowej policzków. Następnie dochodzi do pogorszenia stanu chorego. Może wystąpić duszność, tachykardia, objawy zapalenia płuc, apatia i jadłowstręt.