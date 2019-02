Odra w Warszawie. Główny inspektor sanitarny: Obcokrajowcy muszą się zaszczepić

Odra w Warszawie - Wirus nie pochodzi z Polski

Wiele wskazuje na to, że wirus Odry, który dotarł w ostatnich dniach do Polski pochodzi z zagranicy. Jeszcze w 2016 roku WHO ogłosiło Polskę krajem wolnym od odry rodzimej. Wirus musi więc pochodzić albo od podróżujących za granice, albo od przebywających w Polsce obcokrajowców.

- Mamy laboratoria, badamy precyzyjnie genotyp wirusa, wiemy dokładnie, jaki wirus zaatakował nas w tej chwili. Obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga intensywnych prac, żeby szczególnie cudzoziemcy, którzy pracują u nas dłużej byli zaszczepieni - mówił w TVN24 główny inspektor sanitarny dr Jarosław Pinkas.

Nie ma jednak dowodów na to, że wirus przywędrował do nas z Ukrainy.

Choć trudno mówić jeszcze o epidemii, po środku zapobiegawcze coraz częściej sięgają także sami rodzice. Jak twierdzi Sanepid, rośnie ilość rodziców zgłaszających się po szczepienia przeciwko odrze dla swoich dzieci.

Odra w Warszawie - objawy

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Jeden chory może zarazić nawet do 20 osób. Do najczęstszych objawów choroby należą gorączka, kaszel, wysypka plamisto-grudkowa,, światłowstręt, katar, zapalenie spojówek.

Choć sama choroba może mieć łagodny przebieg, groźne są przede wszystkim powodowane przez nią powikłania. Dlatego też szczególnie ważne są szczepienia profilaktyczne, które mogą skutecznie zatrzymać, a także

W 2017 ponad 87 procent chory stanowiły właśnie osoby niezaszczepione.