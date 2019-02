Oscary 2019: Kreacje gwiazd na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA]

Oscary 2019: kreacje

Rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej to nie tylko wielkie święto kina, ale również prawdziwy pokaz mody. Nominowane do Oscarów aktorki i inni goście gali co roku prześcigają się w konkursie na najpiękniejszą kreację na czerwonym dywanie. W tym roku swoimi stylizacjami zachwyciły przede wszystkim Irina Shayk, Glenn Close, Lady Gaga (z wartym 30 mln dol. diamentowym naszyjnikiem), Letitia Wright, Christine Lahti i Małgorzata Bela. Największą sensację swoją kreacją wzbudził aktor i performer Billy Porter, który na czerwonym dywanie pojawił się w czarnej sukni bez ramion. Założył do niej białą koszulę, muchę i bolerko imitujące frak. W rozmowie z magazynem "Vogue" wyjaśnił, że jego strój miał zwracać uwagę na problem braku tolerancji.