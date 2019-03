Paraliż komunikacyjny w Rembertowie. Ludzie nie mieszczą się w pociągach

Spóźnione i przepełnione pociągi

W związku z remontem na torach do Rembertowa, Koleje Mazowieckie uruchomiły nowy rozkład jazdy, który obowiązuje od 10 marca 2019 r. Z rozkładu zniknął m.in. jeden z ważniejszych pociągów relacji Warszawa Rembertów – Warszawa Śródmieście – Łowicz, który odjeżdżał o godzinie 7:14 i był popularnym kursem, z którego korzystały osoby pracujące m.in. w centrum Warszawy. Ta zmiana sprawiła, że w rozkładzie jazdy pojawiła się 18-minutowa dziura. Między godziną 7:00 a 7:18 mieszkańcy nie mogą w żaden sposób dojechać do Warszawy. Co więcej, pociągi które przejeżdżają przez Rembertów (z Mińska Mazowieckiego, Łukowa, Mrozów, Siedlec) są opóźnione i przepełnione w takim stopniu, że pasażerowie na stacji Warszawa Rembertów nie są w stanie wejść do wagonów. Sprawę nagłośnili m.in. radni - Izabela i Marcin z Marek Szolc.

Powodem Remont torów do Rembertowa

O planowanym remoncie torów do Rembertowa pisaliśmy kilka dni temu. Przez dwa tygodnie ruch pociągów będzie ograniczony na trasie Warszawa Wschodnia - Warszawa Rembertów. Utrudnienia potrwają do niedzieli 24 marca. W związku z remontem, ZTM uruchomił zastępczą linię autobusową ZS2. Więcej o zmianach możesz przeczytać tutaj.

