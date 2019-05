Pociąg Słoneczny 2019 nad morze. Trasa, rozkład jazdy, ceny biletów, od kiedy kursuje

- Słoneczny od 2005 roku cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród pasażerów. Tylko w ubiegłym roku wybrało go ponad 122 tysiące osób , co było rekordowym wynikiem w jego historii. Mamy nadzieję, że zbliżający się sezon wakacyjny zakończymy równie imponująco - powiedział Robert Stępień, dyrektor generalny Kolei Mazowieckich.

Zbliża się sezon wakacyjny, a wraz z nim kolejna edycja dobrze znanego już połączenia Mazowsza z Pomorzem - pociągu „Słoneczny”. W tym roku rusza on na szlak Warszawa Zachodnia - Ustka już 20 czerwca , inaugurując obchody 15-lecia istnienia Kolei Mazowieckich.

Pociąg Słoneczny 2019 - trasa

Pociąg startuje codziennie rano o godz. 6:15 z Warszawy Zachodniej. Następnie przejeżdża przez dworzec Centralny i Wschodni. Dalej jedzie przez m.in. Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Iławę Główną, Malbork i Tczew. Do Gdańska „Słoneczny” dotrze o godz. 9:44 i pojedzie w dalszą podróż do Ustki, gdzie na stację wjedzie o godz. 12:08.

Podróż „Słonecznym” z Warszawy Wschodniej do Gdańska trwa 3 godziny i 12 minut, a do Ustki 5 i pół godziny. Z powrotem „Słoneczny” wyjedzie z Ustki o godz. 14:24, a z Gdańska o godz. 16:48. Do Warszawy Zachodniej dojedzie o godz. 20:14.