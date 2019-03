Protest taksówkarzy, Warszawa. 8 kwietnia taksówkarze przystąpią do wielkiego strajku

Forma protestu w stolicy jest na razie tajemnicą. Taksówkarze wyznaczyli sobie w Warszawie kilka punktów zbornych. Co stanie się, gdy już tam zjadą, pozostaje w sferze domysłów. Wiadomo natomiast, że 2 kwietnia mają złożyć wojewodom w całej Polsce petycje do rządu z żądaniem natychmiastowego wyłączenia aplikacji do kojarzenia pasażerów z kierowcami. Jeśli ich postulat nie zostanie spełniony, 8 kwietnia pojadą do Warszawy.

Do protestu przygotowują się także taksówkarze z Łodzi. Zdaniem Mariusza Zielińskiego z Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP, w manifestacji na ulicach stolicy może ich wziąć udział nawet 500. Akcję popierają taksówkarskie korporacje.

- Na dniach na łódzkich taksówkach pojawią się plakaty z informacją o proteście. Już trochę tak oklejonych samochodów jeździ po mieście - mówi Zieliński.