Risotto z grzybami. Przepis na pyszne danie z leśnymi skarbami

Naszym zdaniem risotto z grzybami to jedna z najlepszych potraw jaka może powstać z wykorzystaniem leśnych skarbów. To znakomity pomysł na sycący, rozgrzewający, a co najważniejsze - pyszny obiad. Taka potrawa zadowoli nawet najbardziej wybrednych. Nie wierzycie? Poznajcie nasz przepis na szafranowe risotto z grzybami i świeżym dorszem. Dalsza część artykułu poniżej.