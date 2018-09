Walka ze szczurami na Ochocie trwa. We wrześniu wystartowała akcja informacyjna

Adam Nawrocki

Na terenie całej Ochoty latem rozstawiono pułapki na szczury. Była to część akcji „Ochota. Czysta dzielnica”, mająca na celu wyrobienie w mieszkańcach dobrych nawyków związanych z wyrzucaniem śmieci. We wrześniu 2018 roku do dotychczasowych działań dołączyła kampania informacyjna...