Spór o kluby nad Wisłą. Jak będzie wyglądać sezon? Przyszłość bulwarów wciąż nieznana

Na przestrzeni ostatnich kilku lat mieszkańcy Powiśla skarżyli się na wiele niedogodności, jakie przysparza im działalność klubowa nad rzeką. Teraz, kiedy konieczne jest rozpisanie nowego konkursu zaistniała możliwość zmiany jego warunków. W związku z tym urzędnicy postanowili wziąć pod uwagę zażalenia warszawiaków zamieszkujących okoliczne osiedla. W roboczym informatorze dla warunków nowego konkursu pojawiły się zapisy między innymi wykluczające imprezy muzyczne pod gołym niebem i ograniczające poziom głośności z 90 do 70 decybeli przy źródle dźwięku. Dotychczasowi dzierżawcy twierdzą, że takie warunki są nie do przyjęcia i całkowicie zmienią obraz Wisły, jaką pokochali mieszkańcy stolicy. Skutkiem zapowiadanych obostrzeń było wspomniane już oświadczenie, o którym przeczytacie tutaj:

Źródło konfliktu interesów na linii kluby-miasto tkwi jeszcze w poprzednich władzach Warszawy, które nie kwapiły się do rozpisania nowego konkursu na zagospodarowanie nadwiślańskiej przestrzeni w okolicy, gdzie funkcjonowały takie miejsca, jak Pomost 511, Cud nad Wisłą czy Hocki Klocki. Wiadomo było, że umowy na działalność lokali wygasają, a do podpisania nowych będzie potrzebny konkurs. O tym fakcie przypomnieli sobie nowi włodarze stolicy, jednak zdaje się, że odrobinę za późno.

Przedsiębiorcy zarzucają władzom miasta, że nie rozpisały konkursu na czas. Twierdzą, że organizowanie go w chwili obecnej spowoduje takie opóźnienia, że przez większość sezonu brzeg Wisły będzie martwy. Z kolei miasto nie przewiduje innego rozwiązania niż konkurs, argumentując, że nadrzecznym terenem są zainteresowane również inne podmioty i wszyscy powinni mieć równe szanse. W całym zamieszaniu są jeszcze mieszkańcy, którym przeszkadza głośna muzyka.

Hałas jak chińskie tortury

Wtorkowe spotkanie w Zarządzie Zieleni przyciągnęło mnóstwo zainteresowanych. W dusznej, wypełnionej po brzegi sali swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele wszystkich środowisk, których dotyczy problem. Pewna grupa mieszkańców Powiśla o działalności klubów wypowiadała się w nadzwyczaj krytycznym tonie.

Mówicie, że świadczycie działalność kulturalną. Niestety przychodzą do was ludzie niekulturalni, którzy nie potrafią się zachować. Nie chcemy takiej działalności kulturalnej, dziękujemy za nią – mówił starszy mieszkaniec Powiśla.

To, co robią kluby nad Wisłą, to terroryzm i tortury! Łomot muzyczny nie pozwala nam spać! Jesteśmy umęczeni tym horrorem! Wzywamy policję co drugi dzień! - wybrzmiewały głosy rozwścieczonych powiślan. Co więcej, jedna z osób porównała klubową muzykę do... chińskich tortur.

Ale klubokawiarniom nie zarzucano wyłącznie hałasu. Zdaje się, że według niektórych są one odpowiedzialne za wszelkie zło, jakie na Powiślu można spotkać. Zdemolowany park – wina klubów, pomazane ściany – wina klubów, zaśmiecona okolica – wina klubów. Tak w dużej mierze wyglądała narracja pokrzywdzonych. A przecież z aktami wandalizmu czy śmieceniem możemy spotkać się właściwie wszędzie. Niezależnie od tego, czy akurat trwa sezon na zabawę nad Wisłą.