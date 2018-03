Mieszkańcy Ochoty chcieliby objęcia całej dzielnicy systemem płatnego parkowania. Powód? Samochody parkujące w niedozwolonych miejscach.

Strefa płatnego parkowania rozciągająca się na obszarze całej Ochoty to pomysł części mieszkańców na walkę ze źle parkującymi kierowcami. Rada dzielnicy chciałby rozszerzenia strefy tylko do linii ulic Bitwy Warszawskiej 1920 i Banacha. Część z mieszkańców postuluje jednak, by do propozycji włączone zostały także Szczęśliwice i Rakowiec. - Konsekwentnie opowiadamy się za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na całej Ochocie. Mamy nadzieję, że doprowadzi to wreszcie do zorganizowania kompleksowych konsultacji, a urząd dzielnicy Ochoty i władze miasta przestaną w końcu chować głowę w piasek i ignorować problem z parkowaniem mieszkańców - argumentują Ochocianie.Strefa miałaby ograniczyć problem braku miejsc parkingowych i parkowania w miejscach niedozwolonych. Opłata zniechęciłaby kierowców do zostawiania aut na Ochocie. To miałoby rozładować korki, rozwiązać szereg problemów komunikacyjnych. - Czas ograniczyć napływ aut do naszej dzielnicy, zredukować korki, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza , a miejsca muszą zacząć służyć w pierwszej kolejności mieszkańcom - apelują mieszkańcy.Nie każdy zgadza się jednak z takim rozumowaniem. - Urokiem życia w dużym mieście jest to, że w ramach mojej wolności wybieram jazdę samochodem i szukanie miejsca parkingowego przez 15 minut, a ktoś inny wybiera ściskanie się w komunikacji. A nie wprowadzanie przepisu, który nie rozwiązuje żadnego problemu - pisze jedna z mieszkanek.Nie dla każdego oczywiste są także zalety tego systemu. - Konsekwentnie to złośliwie staracie się utrudnić życie wszystkim zmotoryzowanym. Ekoterroryści to jedne prawdziwe określenie na wasze egoistyczne propozycje. Inna sprawa że te wasze żałosne i oparte na kłamstwie argumenty są bez sensu. Jeśli auta są zaparkowane na trawniku jak sugeruje cię to są na to przepisy i wystarczy je egzekwować zamiast zmieniać przepisy czy promować złodziejski haracz na zmotoryzowanych - twierdzi pan Marek.