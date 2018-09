Suszenie grzybów w piekarniku. Jak prawidłowo suszyć grzyby w piekarniku?

Suszenie grzybów w piekarniku to już nie taka frajda, jak wyłuskiwanie ich z pokrytego dżdżem mchu. Gdy wracamy popołudniem zmęczeni grzybobraniem, myślimy raczej o tym, żeby zalec w jakimś ustronnym miejscu z typowym wyposażeniem polskiego grzybiarza, niż poświęcać się do późnej nocy monotonnym czynnościom przy przygotowaniu grzybów (w tym suszonych) do zimowego spożycia. Suszenie grzybów, które bezpośrednio po zerwaniu składają się w 91 procentach z wody jest najpopularniejszą techniką przygotowania ich do przechowywania. I niezbędną. Jeśli nie usmażymy ich z cebulką lub nie zapakujemy w słoiki pod przewidywane spożycie w asyście wspomnianych wyżej atrybutów polskiego grzybiarza - nie mamy innego wyjścia. Musimy grzyby suszyć. Możemy pozbywać się wody stopniowo, metodami naszych prababek z czasów sprzed wynalezienia elektryczności, możemy cały proces przyspieszyć, posługując się specjalistycznymi suszarkami lub domowym piekarnikiem, który wymaga jednak dużej ostrożności i uwagi w procesie suszenia grzybów. Poświęcamy mu kilka przydatnych podpowiedzi w dalszej części artykułu. Sprawdź, gdzie nakosisz grzybów pod Warszawą:)

Suszenie grzybów w piekarniku. Jakie grzyby suszyć

Ususzyć można wszystkie grzyby, ale tylko najszlachetniejsze ich odmiany zachowają wyborne walory smakowe i - co ważniejsze dla wielu grzybiarzy - zapachowe. Dla porządku i mniej rozsądnych użytkowników internetu dodajmy na wstępie, że nie suszymy grzybów trujących i niejadalnych oraz takich, które gołym okiem bez poważniejszego ryzyka posądzić możemy o to, że są nieświeże. Także suszenie wielu gatunków grzybów jadalnych mija się z celem, ponieważ ich walory smakowe i zapachowe w zdecydowanej większości są zwyczajnie mierne. Do suszenia najlepiej nadają się prawdziwki i podgrzybki. Niewiele ustępują im suszone koźlarze oraz smardze. Nie zawiodą nas także kurki, a nawet kanie. Marnym pomysłem jest suszenie śluzowatych maślaków i wybornych w innej postaci rydzów. Marnym, ale - dodajmy - możliwym. Rydzowate masowo suszone są w Azji. Suszone kurki to standard w przeciętnej francuskiej rodzinie, od której usłyszymy dodatkowo, że suszonych kurek nie dotykają z jakichś powodów... mole.

Nasz prywatny ranking najlepszych grzybów do suszenia poniżej:

Prawdziwek (borowik jadalny) w każdym zestawieniu będzie bezkonkurencyjny Podgrzybek na miejscu drugim, najlepsze będą brunatne, na grubych nogach, z suchego podłoża Koźlarz (kozak), ale czerwony, najlepiej w dojrzałej formie Smardz, z tą wadą, że nie tak łatwo podejść go w polskich lasach Kurka lup opieńka, które coś tam smakują, ale po ususzeniu mało co widać Kania, głównie ze względu na wyrazisty aromat Jakubek (bagniak, maślak pstry), jedyny maślak nadający się do suszenia

Suszenie grzybów. Transport grzybów jest bardzo ważny!

Pamiętajmy, że od momentu, gdy grzyb żegna się z leśną ściółką rozpoczyna się w praktyce proces gnilny. O ile możliwe, zbieramy więc grzyby do wiklinowych koszy wyłożonych na spodzie cienką gazetą. Plastikowy kosz "z okami" też od biedy zda egzamin, podobnie jak koszyk druciany, w którym jednak najprawdopodobniej mocno uszkodzimy powierzchnię zebranych grzybów. Odpada kiszenie grzybów bez dostępu powietrza w plastikowych reklamówkach. Jeśli jest akurat wysyp i wszystkie przepisowe kosze od dawna pełne, przesypujmy grzyby z foliowych siatek do zabezpieczonego wcześniej przed zabrudzeniem bagażnika.

Suszenie grzybów. Jak przygotować grzyby do suszenia?

Jedna uwaga na początek. Pod żadnym pozorem nie myjemy, ani nie płuczemy grzybów przeznaczonych do suszenia. Dosyć w nich wody, której właśnie próbujemy sie pozbyć.

Jeśli pogoda dopisuje, tzn. gdy jest słonecznie, a najlepiej także wietrznie i mamy trochę wolnego miejsca na świeżym powietrzu, powinniśmy przeprowadzić tzw. wstępne suszenie grzybów. Rozsypane na gazecie na świeżym powietrzu potrafią przez dwie, trzy godziny oddać kilka procent wody. Ważniejsze jest jednak w tym przypadku przesuszenie warstwy śluzu na kapeluszach, co ograniczy nam później przykre efekty sklejania się grzybów i przywierania do rusztu piekarnika lub papierowej wyściółki.

Gdy grzyby mamy już wstępnie "przewietrzone", ostrym nożem odcinamy dolną, zabrudzoną część korzenia z resztkami grzybni. Następnie odcinamy trzonek grzyba od kapelusza i delikatnie czyścimy je nożem lub bawełnianą szmatką, usuwając resztki leśnego poszycia. Na tym etapie sprawdzamy też, czy grzyb nie jest robaczywy. W tym celu wystarczy przekroić kapelusz i trzonek na pół i sprawdzić, czy na odsłoniętej powierzchni nie ma otworów i odchodów robaków. Jeśli są nieliczne - próbujemy usunąć je nożem. Jeśli robactwo opanowało ponad 50 procent objętości grzyba, należy go wyrzucić.

Jeśli grzyb jest zdrowy i czysty, możemy przygotować go do suszenia w piekarniku. Trzon grzyba wystarczy przeciąć na pół, jednym cięciem dokonanym wzdłuż. Kapelusz grzyba tniemy na plastry nie cieńsze, niż przeciętny długopis, nie grubsze, niż wieczne pióro dziadka:) Wielkość plastrów nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia, po ususzeniu w każdej chwili możemy je bowiem połamać do oczekiwanych rozmiarów. Tak przygotowane grzyby są już gotowe do suszenia.



Cały proces przygotowania łatwo uporządkować wg schematu:

wstępne podsuszenie grzybów na świeżym powietrzu

oczyszczenie grzybów z nieczystości

oddzielenie trzonu grzyba od kapelusza

sprawdzenie, czy grzyb jest zdrowy, czy nie jest robaczywy

krojenie na części

Suszenie grzybów. Jak suszyć grzyby w piekarniku

Grzyby w piekarniku możemy rozłożyć albo na fabrycznych blachach i siatkach, albo na specjalnych rusztach do suszenia grzybów, które składają się z gęstej metalowej siatki. W pierwszym przypadku wykładamy powierzchnię blachy gazetą, najlepiej codzienną, kredowy papier nie będzie w tym przypadku zaletą. Grzyby nie zabrudzą wtedy blachy, ale te z gęstym śluzem mogą mocno przyczepić się do gazety. Nie jest to poważny problem, po ususzeniu łatwo usuniemy strzępki gazety paznokciem lub odłamiemy je z fragmentem grzyba.

Rozgrzewamy piekarnik do temperatury nie wyższej niż 50 stopni Celsjusza i koniecznie ustawiamy go w funkcji termoobiegu. To jednak nie daje nam stuprocentowej pewności, że grzyby ususzymy, a nie upieczemy, więc pozostawiamy uchylone drzwi piekarnika. Jak mocno? Przyjmijmy, że szczelina powinna mieć długość męskiego kciuka.

Piekarnik piekarnikowi nierówny, grzyby w jego głębi zazwyczaj poddawane są wyższej temperaturze, niż te od strony drzwiczek. Co pewien czas odwracamy więc blachę lub siatkę w piekarniku o 180 stopni i delikatnie przewracamy schnące grzyby, by nie przylegały do powierzchni. UWAGA!!! Jeśli zauważymy, że na powierzchni świeże jeszcze grzyby nie przesychają, lecz lekko pęcznieją, natychmiast zmniejszamy temperaturę w piekarniku, sprawdzamy termoobieg lub uchylamy mocniej drzwi do piekarnika!

Grzyby schną przy tej metodzie wciąż długo, bo około trzech godzin. Mocno podsuszone należy je jeszcze co kilkanaście minut przesypywać z miejsca na miejsce, by proces dotarł do wszystkich grzybowych zakamarków.

Piekarniki mają oczywiście ograniczoną pojemność, warto więc przy poważniejszym zbiorze nawlec pokrojone grzyby na bardzo grubą nić (najlepszy jest używany do haftowania kordonek) i powiesić w sznurach na drzwiach piekarnika, wykorzystując w ten sposób dodatkowo ciepło wydostające się z jego wnętrza. Podsuszone w ten sposób grzyby dosuszamy następnie we wnętrzu.

Suszenie grzybów w piekarniku. O czym musimy pamiętać: