Szkoła na Pradze zamknięta przez sanepid. Kazali natychmiast wziąć dzieci za szkoły. W wodzie wykryto kał

Szkoła nr 279 przy ul. Cyrklowej (Praga-Południe) została zamknięta. Sanepid kazał natychmiast zabrać dzieci z placówki, ponieważ w wodzie znaleziono prawdopodobnie ludzki kał oraz inne szkodliwe bakterie. Z zanieczyszczonej wody od tygodnia korzystały dzieci. Myły ręce i piły wodę, która absolutnie się do tego nie nadawała.

- Rodzice (może chodzić nawet o 1500 dzieci) dostali dziś rano o godz. 10 wiadomość, że mają wziąć dzieci ze szkoły - mówi nam jeden z rodziców. - Wicedyrektorka siwieje z godziny na godzinę, a wina tak naprawdę jest po stronie dzielnicy, która nie dopilnowała remontu - tłumaczy kolejny. Z naszych informacji wynika jednak, że dyrekcja jest na miejscu. W tej chwili trwa narada dotycząca dalszego zamknięcia szkoły, z udziałem burmistrz Pragi-Południe.

Na drzwiach wejściowych pojawiła się kartka z napisem "Szkoła zamknięta w dn. 02.10.2018. Do odwołania". - Szkoła jest zamknięta najprawdopodobniej do poniedziałku. Znaleziono źródło zanieczyszczenia wody, czyli zarośnięte rdzą przyłącze spółdzielni, które przepuszczało zanieczyszczenia - tłumaczy Andrzej Opala, rzecznik dzielnicy Praga-Południe. - Awaria zostanie usunięta dzisiaj - obiecuje.

Skąd wziął się problem? Podczas wakacji przeprowadzono remont sieci wodno-kanalizacyjnej. Szkołę podłączono do spółdzielni mieszkaniowej "Przyczółek Grochowski”. Okazało się, że to było przyczyną zanieczyszczenia. Prezes spółdzielni Grażyna Wiśniewska do tej pory zaprzeczała, by wina mogła leżeć po ich stronie. Jako dowód podawała to, że woda została sprawdzona trzykrotnie i jej jakość była bez zarzutu.

Problem trwa jednak od początku września. Remont miał zakończyć się wraz z początkiem roku szkolnego. Niestety, wszystko się przeciągnęło. Dzieci nie mogły myć rąk pod bieżącą wodą (zakręcono ją) - w zamian ustawiono baniaki. Nie działała też stołówka. Do placówki dowożono obiady z firmy kateringowej (kosztowały 12 zł, czyli trzy razy więcej niż w stołówce). Dzieci, które nie wykupiły jedzenia dostawały zupę. Zdaniem rodziców panował jednak chaos informacyjny i nie wszyscy wiedzieli jak wygląda sprawa z wyżywieniem.

Kilka dni temu przed wejściem ustawiono również przenośne toalety. To jednak nie wystarczyło, dlatego sanepid w porozumieniu z dzielnicą zadecydował o zamknięciu szkoły. Obecnie na miejscu jest również burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski. Dzielnica obiecuje pomoc. - Dobra wiadomość jest taka, że MPWiK rozpatruje całą sytuację. Wydał zgodę, żeby przyłączyć tę szkołę do sieci miejskiej (z ul. Kwarcianej) na koszt dzielnicy - tłumaczą przedstawiciele dzielnicy. To jednak kwestia przyszłości. W poniedziałek, jeśli sanepid da zielone światło, do szkoły wrócą dzieci. Woda znów będzie lecieć z przyłącza spółdzielni.

W tej chwili w szkole przy ul. Cyrklowej trwa kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na miejscu są kontrolerzy, którzy próbują dowiedzieć się na ile poważny jest problem. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami sanepidu, jednak jak usłyszeliśmy - jest jeszcze za szybko, żeby podawać szczegóły. Nie wiemy też czy są przypadki zatrucia. Wyniki będą znane jutro. Do poniedziałku szkoła będzie zamknięta. Do tego czasu rodzice będą musieli znaleźć opiekę dla swoich dzieci.