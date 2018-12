Tak wygląda niezwykły mural na cześć Kory. Będzie zmieniał się wraz z porami roku [ZDJĘCIA]

Neon na domu Kory na Bielanach. "Miłość to wieczna tęsknota"

Olga Jackowska, znana jako Kora odeszła 28 lipca 2018 roku po długiej walce z nowotworem. Od śmierci wybitnej artystki minęło kilka miesięcy, ale fani i rodzina cały czas dbają, aby pamięć o niej nie zginęła. Jednym z takich elementów jest neon z napisem „Miłość to wieczna tęsknota”, który zawisł na Bielanach, na warszawskim domu Kory.

W Warszawie powstało kolejne miejsce na cześć wielkiej artystki. Mowa o muralu, który przestawia twarz Kory. Choć oficjalne odsłonięcie odbędzie się dopiero w styczniu, to już teraz można podziwiać go przy ul. Nowy Świat 18/20. Jest to dzieło autorstwa Bruna Althamera.

Co ciekawe, mural będzie zmieniał się razem z porami roku. Wszystko za sprawą kasztanowca, który rośnie tuż obok. Został on wkomponowany w grafikę i w zależności od perspektywy, przedstawia rozwiane włosy artystki.