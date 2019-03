Taxi Warszawa. Napisy "Złodziej", "rozmawiam tylko po ukraińsku" - pod osłoną nocy "zaatakowali" kierowców [ZDJĘCIA,WIDEO]

Nie jest tajemnicą, że niektórzy taksówkarze są niezadowoleni z przewozów osób, z których można korzystać za pośrednictwem aplikacji. Według nich to nieuczciwa konkurencja dla taksówkarzy, a także strata wielu pieniędzy, które powinny trafiać w - jak twierdzą przedstawiciele środowisk taksówkarskich - legalne ręce.

Na wideo opublikowanym w dniu 3 marca 2019 roku m.in. na YouTube widzimy, jak grupa ubranych na czarno mężczyzn podchodzi do kilku samochodów ustawionych w centrum Warszawy i nalepia na nie kartki z napisami takimi, jak: "złodziej", "rozmawiam tylko po ukraińsku" czy "nie pytaj o paragon". To niejedyne zachowanie, jakie obserwujemy na wideo. Dostrzegalny jest też moment, kiedy jeden z napastników sprayem uszkadza karoserię samochodu.

Po publikacji wideo na stronie "Taryfa24" pojawiło się kilka komentarzy. Wśród nich na przykład taki: "Ciekawe dlaczego w Nowym Yorku Uber musi mieć licencje i specjalnie oznakowane auto? a w Polsce niczego? tutaj nikt by się nie odważył jeździć bez licencji i oznakowanego samochodu bo jak by jednego czy drugiego zatrzymali to od razu na miejscu przepadek auta a potem sprawa sadowa i kary idące w dziesiątki tysięcy zielonych, czy Polskie władze nie widza jak są okradane chwalą się uszczelnianiem VAT-u a pod nosem pozwalają uciekać milionom złotówek" - pisze jeden z komentujących.

Są też i przeciwnicy takiego zachowania. "Rozumiemy postulaty taksówkarzy, rozumiemy ich złość na Ubera. Ale walczcie z firmą, domagajcie się uregulowań prawnych od polskiego państwa, a nie atakujcie ludzi, którzy tak jak wy, starają się zarobić na utrzymanie swoich rodzin. Przy okazji mamy do Państwa pytanie. Czy takie praktyki stosowane przez taksówkarzy sprawiają, że będziecie chętniej korzystać z ich usług?" - pisze inna internautka.

Uważacie, że takie zachowanie działa na korzyść czy niekorzyść taksówkarzy?

