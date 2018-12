Torba Borba. Warszawianki stworzyły innowacyjny projekt torby na zakupy [ZDJĘCIA]

Projekt Torby Borby został stworzony przez studentki ze stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Jak na razie w rzeczywistości powstał jeden prototypowy model wózka przystosowanego do potrzeb seniorów. Osoby starsze mogą go wypróbować w centrum społeczności lokalnej Paca 40 na warszawskiej Pradze. Tamtejsi seniorzy wypożyczają Torbę Borbę według ustalonego harmonogramu.

Czym wyróżniają się nowoczesne wózki zakupowe dla osób starszych? Odnotowaliśmy najistotniejsze punkty:

W natłoku codziennych czynności nie zdajemy sobie sprawy jak istotnym elementem naszego życia są zakupy. Każdy z nas je robi! Dla niektórych osób jest to jedyny pretekst do wyjścia z domu. Zakupy są okazją do podtrzymywania sąsiedzkich kontaktów, dostarczają dawki ruchu. Torba Borba sprawi, że będziemy mogli wykonywać tę czynność nie nadwyrężając barków dźwiganiem ciężarów i pleców schylaniem się! Użytkownikom Torby Borby nie straszne będą schody ponieważ torba ma napęd elektryczny - piszą twórczynie projektu.