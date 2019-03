Utrudnienia w ruchu 15-16 marca Warszawa. W centrum miasta przejdą dwa duże marsze

W piątek 15 marca na ulice Warszawy wyjdą młodzi ludzie biorący udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Jest to część ogólnoeuropejskiego ruchu. Narodził się on po ekologicznej deklaracji Grety Thurnberg na COP24 w Katowicach. Uczennica zaprotestowała wówczas przeciwko temu, że władze nic nie robią ze zmianami klimatu i tak naprawdę przyczyniają się do jego pogorszenia.

MŁODZIEŻOWY STRAJK KLIMATYCZNY