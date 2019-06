Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji, Warszawa 6-8 czerwca. Budowa metra, budowa obwodnicy i przebudowa ulic [INFORMATOR]

Autobusy linii 112, 327 i nocnej N12 zawrócą na ul. św. Wincentego przed placem budowy i tu będą miały przystanek końcowy. Autobusy linii 120 oraz nocnej N11 pojadą objazdem ulicami L. Kondratowicza, Młodzieńczą i Radzymińską. Linia 126 będzie kursowała ulicami: Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – Głębocka, a 145 ulicami: Gilarska – Samarytanka – K. Jórskiego – Radzymińska. Autobusy linii 240 z ul. Głębockiej pojadą prosto Trasą Toruńską do pętli Żerań FSO. Kursowanie linii 412 zostanie zawieszone. Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z12 o trasie: BRÓDNO-PODGRODZIE – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – Głębocka – CH TARGÓWEK – Głębocka – Toruńska – parking – CH MARKI – parking – Marki: parking – Ząbki: parking – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Armii Krajowej – Warszawa: Toruńska – … – BRÓDNO-PODGRODZIE. Ponadto, od 10 do 14 oraz od 17 do 19 czerwca będą kursowały autobusy zastępczej linii Z52, które ułatwią uczniom dojazd do Szkoły Podstawowej nr 52. Autobusy pojadą ulicami: CH TARGÓWEK – Głębocka – św. Wincentego – L. Kondratowicza – Młodzieńcza – Radzymińska – K. Jórskiego – Samarytanka – Gilarska – św. Wincentego – ŚW. WINCENTEGO

