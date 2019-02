W ciągu doby przejechał ponad 600 kilometów za 15 złotych. Ustanowił rekord na bilecie 24-godzinnym

624 kilometry, 40 pociągów i prawie 22 godziny. Tak można podsumować dzień podróżowania na bilecie dobowym przez aglomerację warszawską.

Swoją Podróż Piotr Goszczycki rozpoczął o godz. 3.02 na stacji Warszawa Zachodnia a zakończył 54 minuty po północy na stacji Wola Grzybowska. Koszt tej prawie dobowej podróży - 15 złotych. Gdyby pan Piotr miał kupować osobno bilet na każdy pociąg, zapłaciłby 253 złote. W czasie swojej podróży pan Piotr korzystał z pociągów SKM, Kolei Mazowieckich i WKD.

Zanim we wtorek 30 października Piotr Goszczycki wsiadł w pierwszy pociąg, wcześniej szczegółowo przygotował sobie plan podróży z przesiadkami.

- Założenie było takie by zapłacić jak najmniej i przejechać jak najwięcej kilometrów. Plan podróży musiałem jednak na bieżąco korygować, bo jedno drobne spóźnienie mogło zniweczyć misterny plan - powiedział nam Piotr Goszczycki. Moja akcja pokazuje niezwykłą atrakcyjność Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD, jak również to, że podróże komunikacją miejską po stolicy są dla wszystkich opłacalne – podkreśla rekordzista.

Pasjonat kolei i bicia rekordów

Piotr Goszczycki lubi nietypowe wyzwania związane z koleją i podróżowaniem. Pochodzi z Warszawy, z wykształcenia jest mistrzem piekarnictwa, pracuje jako sprzedawca-konsultant. Posiada wiele nietypowych zainteresowań, większość z nich związana jest z koleją. Swoje pasje łączy z zamiłowaniem do poezji i literatury. Sam jest poetą, prozaikiem i redaktorem, autorem wielu tomów wierszy, zazwyczaj wykorzystujących motywy podróży i kolei.

Jest także redaktorem naczelnym portalu internetowego Literacka PKP-Jazda, promującego twórczość osób związanych z transportem kolejowym. Pan Piotr jest także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Rekord ustanowiony 30 października nie jest pierwszym w dorobku Piotra Goszczyckiego. W 2011 r. na jednym bilecie KM pokonał 1000 km jeżdżąc po Mazowszu. W 2015 r. – przejechał 720 km na bilecie dobowym Kolei Śląskich, w 2016 r. – 2 tys. km na bilecie Kolei Dolnośląskich za 35 zł, a w 2017 r. – ponad 4 tys. km na bilecie PKP Intercity na bilecie weekendowym za 81 zł.