W nowym roku policjanci zarobią średnio o 655 zł więcej na etat. To efekt porozumienia policjantów z rządem

Ważne zmiany od 1 grudnia. Koniec z papierowym zwolnieniem lekarskim

Anna Bartosiewicz

Od 1 grudnia lekarze muszą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. To duże ułatwienie dla pracowników. Znika obowiązek dostarczenia do zakładu pracy papierowego zwolnienia. Dotyczas chory miał na to 7 dni od momentu otrzymania zwolnienia.