Warszawa na zdjęciach od 1930 roku. Mieszkańcy stolicy stworzyli niesamowity album

Budowa Dworca Centralnego, Zamek Królewski w 1939 roku i Nowy Świat w okresie międzywojennym. To wszystko uchwycona na zdjęciach, które mieszkańcy Warszawy przekazują do wirtualnego albumu zdjęć Społeczne Archiwum Warszawy. Każdy może podzielić się swoimi wspomnieniami i przesłać fotografie ze swojego albumu. Jak to zrobić? O tym w artykule poniżej.