Warszawska „reklamoza” na chustach paryskiego domu mody. Projekt inspirowany stołeczną brzydotą

Warszawa na chustach domu mody Hermès

Paryski dom mody Hermès przedstawił najnowszą kolekcję chust nazwaną "Animapolis". Przy jej produkcji udział brał Jan Bajtlik, warszawski ilustrator od kilku lat współpracujący z Hermèsem. Na chustach z rysunkami Bajtlika widzimy abstrakcyjną wizję centrum stolicy. Pałac Kultury i Nauki oplata żywiołowa roślinność a pobliskie ulice służą za wybieg dla dzikich zwierząt i różnorakich stworów znanych z mitologii czy klasycznych dzieł popkultury.

Warszawski lunapark

Co ciekawe, za inspirację dla stworzenia niesamowitych projektów Bajtlika posłużyło brzydsze oblicze Warszawy. Mowa o wszechobecnych bilbordach i plakatach, które szpecą centrum stolicy. W wywiadzie dla magazynu Vogue Jan Bajtlik przyznał, że choć pochodzi z Warszawy, ma do tego miasta stosunek ambiwalentny. - Francuzi nie mogli uwierzyć, że dziś w centrum miasta widać gigantyczną tarantulę reklamującą film, obok oklejony kolorową folią budynek Cepelii i dmuchane zwierzęta z bajki dla dzieci. Zastanawiałem się jak mogę zinterpretować ten wielki lunapark – mówił Bajtlik w rozmowie z Basią Czyżewską. Artysta zdradził, że pomysł na projekt dla Hermèsa to wizja senna, w której z bilbordów i reklam wychodziły stwory siejące spustoszenie w centrum miasta.

Kolekcja "Animapolis" jest już dostępna w oficjalnym sklepie Hermès. Cena chusty z warszawskim motywem to 370 euro.