Warszawski Festiwal Piwa 2019. Wielkie święto już trwa. Jakie browary przyjeżdżają na jubileuszową edycję?

Warszawski Festiwal Piwa 2019. Jakie browary przyjeżdżają na jubileuszową edycję?

Piąty rok i dziesiąta edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa. - Tak dużo się zmienia i tak szybko powstają nowe piwa, browary, że rok to byłoby za mało. Dlatego robimy festiwal co pół roku - przyznaje Jacek Materski, współorganizator WFP. Wszystkie, poza pierwszą edycją, odbywają się na stadionie Legii przy ul. Łazienkowskiej. Tym razem 60 browarów oraz importerów, a także 17 foodtrucków działać będzie od 4 do 6 kwietnia (czwartek - sobota).

