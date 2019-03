Zarobki nauczycieli, Warszawa 2019. Tyle zarabia nauczyciel po podwyżkach. Sprawdzamy jak naprawdę jest w szkołach

Podwyżka pensji nauczycielskich w styczniu. Kolejna we wrześniu? Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli w 2018 roku weszła w życie 1 kwietnia. Dzięki temu ich średnie zarobki wzrosły o 5,35 proc. Kolejna podwyżka weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, jednak rozporządzenie zostało podpisane w lutym. Oznacza to, że nauczyciele dostaną wyższe pensje z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące w marcu lub w kwietniu.

Ile wynosi średnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku? Jest ono ustawowo gwarantowane dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i wynosi od 3 045 zł do 5 603 zł brutto.

Przedstawiciele MEN obiecują, że kolejna podwyżka ma zostać wypłacona nauczycielom od września tego roku. Będzie to kolejne 5 procent. - W sumie ich wynagrodzenie wzrośnie o 16,1 proc. w stosunku do roku 2018 - szacuje rzecznik MEN.

Dotychczasowe podwyżki nie zadowalają nauczycieli. Zaznaczają, że ich praca nie kończy się w szkole. Muszą przygotować się do lekcji i sprawdzają testy w domu. Twierdzą też, że wcale nie mają długich wakacji, ponieważ wracają do szkół o wiele wcześniej niż uczniowie, by przygotować się do nowego roku szkolnego.

Jakie dodatki wchodzą w skład wynagrodzenia dla nauczycieli? To między innymi dodatek funkcyjny czy motywacyjny.

Dodatki dla nauczycieli:

dodatek za wysługę lat

dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej

dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu

dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy

dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy

dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta

dodatek za warunki pracy

dodatek za uciążliwość pracy

nagroda jubileuszowa

nagroda ze specjalnego funduszu nagród

dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

dodatek motywacyjny

dodatkowe wynagrodzenie roczne

odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

