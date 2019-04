Zmienili tunel metra w wiadukt. Zakończył się najtrudniejszy etap budowy Południowej Obwodnicy Warszawy [ZDJĘCIA]

Metro „wisi” w powietrzu

Tunel przechodzi pod I linią metra, a prace przy jego budowie były prowadzone podczas normalnego funkcjonowania kolei podziemnej. Konstrukcję tunelu metra dodatkowo wzmocniono, a obecnie „wisi” on w powietrzu. Spod tunelu wybrano ziemię, a dwie jezdnie o szerokości ok. 14,5 metra (po trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości ok. 3,75 metra) będą biegły kilka metrów poniżej. To w sumie prawie 20 m poniżej obecnej powierzchni gruntu.

Trasa gotowa w 2020 roku

Cała Południowa Obwodnica Warszawy to 18,5 km drogi - od węzła Puławska do węzła Lubelska. Roboty przy tym fragmencie, po zakończeniu fazy projektowej, ruszyły w 2017 roku. Według planów termin zakończenia inwestycji to 2020 rok (III kwartał).

Przypominamy, że w ramach realizacji POW na odcinku pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Lubelska przewidziana jest m.in. budowa:

drogi ekspresowej długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu

estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym

węzłów: „Ursynów Zachodni”, „Ursynów Wschodni”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”

urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego

