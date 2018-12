Zostawiasz pieniądze, a potrzebujący dostaje obiad za darmo. Dołącz do akcji ''Zawieś zupę dla potrzebującego''

Przed świętami Bożego Narodzenia w Barze Mlecznym Maślanka zainicjowano akcję „Zawieś zupę dla potrzebującego”. Na czym ona polega? Zimą, przy okazji regulowania własnego rachunku za posiłek, można zapłacić przy kasie za zupę, którą będzie mógł odebrać ktoś, kogo na ciepły posiłek nie stać.

Takie akcje są szczególnie ważne zimą. Ciepły obiad może pomóc przetrwać ten trudny czas osobom bezdomnym. Każda zupa, herbata czy drugie danie mają znaczenie.

Inspiracja pochodzi od akcji „Zawieszona kawa”. Tradycja zawieszonej (suspended) kawy powstała w Neapolu i rozprzestrzeniła się po całym świecie. W wielu miejscach, oprócz zawieszonej kawy, można zamówić kanapki, a nawet pełen posiłek.

Akcja ''Zawieś zupę dla potrzebującego w Barze Mlecznym Maślanka'' trwa do końca lutego 2019 roku. Zachęcamy Was do wzięcia udziału i wspomagania najbardziej potrzebującym.

Adres: BAR Mleczny Maślanka, ul. Jana Pawła II 43A lok 34

