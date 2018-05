Hiszpania przyciąga pięknem średniowiecznej architektury, wspaniałymi krajobrazami oraz urokliwymi plażami. Kraj ten zajmuje wysokie miejsce na liście najliczniej odwiedzanych przez turystów zakątków. Jest na drugim miejscu, zaraz po Grecji wśród kierunków wakacyjnych i wycieczek objazdowych (tu przykładowe propozycje takich wyjazdów www.fostertravel.pl/wycieczki/hiszpania ).Hiszpania kojarzona jest z winem, flamenco, fiestą - przede wszystkim jednak znależącymi do archipelagu górzystych wysp pochodzenia wulkanicznego, usytuowanych na Oceanie Atlantyckim na północny zachód od wybrzeży Afryki, zaliczanych do Makaronezji.Jest najbardziej znaną z Wysp Kanaryjskich - należy do największych oraz najludniejszych. Teneryfa to przede wszystkim plaże, ocean oraz góry. Spędzając urlop w tym miejscu warto oprócz błogiego lenistwa na plaży, wspiąć się na największy na świecie wyspiarski wulkan Teide (3718 metrów n.p.m.). Na szczyt można dostać się pieszo bądź kolejką linową, która wjeżdża na wysokość 3555 metrów n.p.m.Słynie z malowniczych plaż, uznawanych za najpiękniejsze na całym archipelagu. Wyspa jest raczej płaska, nie posiada w centrum wysokiego pasma bądź szczytu górskiego. Takie ukształtowanie terenu sprawia, że nie ma tu żadnej bariery, która zatrzymywałaby silne wiatry. Miejsce to jest idealne dla miłośników sportów wodnych (m.in. windsurfingu). Walorami wyspy są: łagodnym klimat, który nie charakteryzuje się tutaj strefowością oraz brak deszczu niemal przez cały rok.Przyciąga turystów malowniczymi plażami (m.in. Papagayo, usytuowanej w rezerwacie przyrody), naturalnymi akwenami ukrytymi między solinami Janubio raz Punta Gines, a przede wszystkim wulkanicznym krajobrazem - w Parku Narodowym Timanfaya można obejrzeć ciekawy pod względem koloru i kształtu krater Corazoncillio.Miejsce to powinni odwiedzić ci, którzy kochają architekturę - znajduje się tutaj m.in. Park de la Ciutadella, zaprojektowany przez znanego architekta Antonio Gaudi. Obiekt został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESSCO. A także ci, którzy kochają muzea - na uwagę zasługuje m.in. Picasso Museum, które tworzy pięć połączonych ze sobą pałaców. W obiekcie znajduje się 3500 prac artysty, które składają się na stałą kolekcję.Stolica Hiszpanii przyciąga muzeami (m.in. Muzeum Narodowe Prado, Muzeum Thyssen - Bornemisza, Muzeum Narodowe Centrum Sztuki Królowej Zofii). Warto zawitać także do Pałacu Królewskiego i mieszczących się za nim Ogrodów Sabatiniego.Do stolicy Złotego Wybrzeża, powinni zawitać ci wszyscy, którzy lubią okres starożytności. Zakątek słynie przede wszystkim z licznych, bardzo dobrze zachowanych zabytków z okresu rzymskiego.To raj dla miłośników zabytków. Znajduje się tutaj kompleks pałacowy muzułmańskiej dynastii Nasrydów (Alhambra) z położonymi obok ogrodami letniej rezydencji arabskich władców Generalife oraz dzielnicą Albaicin - zabytki wpisane zostały na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.Miłośnicy wachlarzy i kastanietów na pewno znajdą w tym miejscu coś dla siebie. Na uwagę zasługuje m.in. zabytkowa starówka, wieża będąca pozostałością po meczecie oraz potężnych rozmiarów gotycka katedra z początku XV w. wybudowana w miejscu starego meczetu. Jest to największa tego typu budowla na świecie reprezentująca gotyk.Położona nad Morzem Śródziemnym, u podnóża Gór Betyckich - to jedno z najstarszych miast w Europie. Miejsce przyciąga głównie architekturą, w której widoczne jest połączenie elementów cywilizacji muzułmańskiej z budownictwem typowo chrześcijańskim.Nazywane jest miastem - muzeum. Wkład w rozwój Toledo miały kultury oparte na trzech religiach: chrześcijaństwie, islamie oraz judaizmie. Największy rozwój miasta miał miejsce między XII - XIV w. Miasto posiada wiele ciekawych murów oraz bram. Najsłynniejszą bramą jest Puerta de Bisagra, posiadająca dwie różniące się mocno od siebie fasady. Na uwagę zasługuje wzniesiony na wzgórzu zamek Castillo de San Servando. Mieści się w nim schronisko młodzieżowe oraz naukowe centrum konferencyjne. Na terenie kompleksu znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać wspaniałą panoramę miasta.