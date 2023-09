10 osób utonęło, a 19 zginęło w wypadkach drogowych. Policja podsumowała tegoroczne wakacje w Warszawie i okolicach

- Szacuje się, że człowiek zanim straci przytomność, ma około jednej minuty, kiedy walczy o życie. Ciężko to ocenić, bo to kwestia indywidualna, ale tak przyjmujemy. Jest to śmierć w ciszy. Kiedy człowiek tonie zazwyczaj oprócz uderzeń o wodę, nie słychać nic – wyjaśnił w rozmowie z nami asp. sztab. Marcin Zawadzki z Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie. – W jego gardle, ustach jest woda, więc siłą rzeczy nie może wzywać pomocy. Jedyne, co widzimy, to wyłaniająca się i ginąca pod powierzchnią wody głowa i ręce.