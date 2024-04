17-latek próbował "zdobyć" rozbity samolot w Wawrze. Utknął w bagnie. Interweniowały służby

Akcja ratunkowa w Wawrze

Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek, 11 kwietnia br. O godzinie 19:20 służby otrzymały zawiadomienie od 17-latka, że ten wpadł do bagna w okolicy ulicy Kadetów i nie może wydostać się. Chłopak szedł do rozbitego samolotu Cessna 150, który od 1 marca leży na podmokłych terenach Wawra. Samolot wciąż nie został zabrany z bagien i leży odwrócony do góry kołami. W ostatnim czasie teren ten miał być jednak wygrodzony.

Nastolatek zadzwonił na numer alarmowy, prosząc o ratunek. Na miejsce zdarzenia przybyła policja, straż pożarna oraz stołeczne WOPR wraz z ratownikiem „Borkosiem”.

17-latka namierzono na skrzydle samolotu przy pomocy drona. Po chłopaka ruszyli strażacy, którzy bezpiecznie doprowadzili go do drogi głównej. Nastolatek następnie został przebadany przez ratowników medycznych. Nie wymagał hospitalizacji.