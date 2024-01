31-latek staranował słup energetyczny. Miał ponad dwa promile alkoholu. Policja: "Pijany kierujący to śmiertelne zagrożenie"

- Będący na miejscu policjanci ustalili, że kierujący oplem był 31-letni obywatel Ukrainy, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze – wskazała st. sierż. Aleksandra Borowska z tamtejszej policji.

Interweniujący na miejscu funkcjonariusze wykonali wstępne badanie alkomatem, które wykazało, że mężczyzna posiada ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

- 31-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna. Z uwagi na to, że kierujący nie wymagał hospitalizacji został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu – skomentowała policjantka.