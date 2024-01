W Polsce od kilku dni notuje się rekordowo niskie temperatury, zima zawitała do naszego kraju na poważnie. W Warszawie we wtorek, 9 stycznia br. rano termometry pokazały -14 stopni. Taka pogoda wpłynęła na szereg utrudnień w mieście. Z czym musza mierzyć się mieszkańcy stolicy?

Mróz w Warszawie. Utrudnienia na kolei

Utrudnienia od samego rana odczuwalne są m.in. na kolei, gdzie odwołano część kursów, a niektóre pociągi są opóźnione.

„Z powodu złych warunków pogodowych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów KM w ramach Warszawskiego Węzła Komunikacyjnego. Mogą występować opóźnienia, odwołania i relacje skrócone pociągów KM” – informuje Warszawski Transport Publiczny.

Od 07:00 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów we wszystkich pojazdach WTP w 1 i 2 strefie. Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera PKP PLK. To jednak nie koniec. Tuż po godz. 5.00 rano, Warszawski Transport Publiczny powiadomił także o utrudnieniach w kursowaniu linii S4.