500 plus. Warszawa bez wypłat świadczeń? Rząd uspokaja, samorząd alarmuje

500 plus. Warszawa ma problem z wypłatą świadczeń na pierwsze dziecko? Zdaniem rządu pieniędzy nie brakuje, zdaniem władz stolicy zagrożone są wypłaty do końca roku. Dalsza część tekstu poniżej.

Wypłata 500 plus zagrożona? Mało co budzi w Warszawie takie emocje jak wypłata świadczeń, szczególnie gdy chodzi o 500 plus. Nic więc dziwnego, że spór o to, czy świadczenia zostaną w ogóle wypłacone, bardzo szybko dotarł daleko poza województwo mazowieckie. Jedną z osób, która wywołała burzę wokół rzekomego braku funduszy, był Burmistrz Bielan, Grzegorz Pietruczuk. - informacja ws. świadczenia 500 plus. We wrześniu wypłatę realizujemy w transzach. Jest to spowodowane przesunięciem terminu otrzymania dotacji od Wojewody na realizację zadań zleconych - napisał samorządowiec na swoim Facebooku. 500+ na pierwsze dziecko. Spór w komentarzach Na tak postawiony zarzut odpowiedział sam wojewoda za pośrednictwem... Ministerstwa Gospodarki - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie regularnie przekazuje dotacje samorządom w wysokości zgodnej z ich zapotrzebowaniem. Od 1 lipca b.r. zwiększono liczbę transz do 3-4 miesięcznie, aby zapewnić sprawny przepływ środków finansowych. Mieszkańcy Warszawy, nie mogą być pozbawieni możliwości otrzymania należnych świadczeń przez nieuzasadnione działania przedstawicieli samorządu warszawskiego. - czytamy w wystosowanym przez niego oficjalnym oświadczeniu na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Co więcej, za uspokajanie mieszkańców Bielan i wyciszanie społecznych napięć na Facebooku wzięli się także związany z PiS Zdzisław Sipiera oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po krótkiej wymianie komentarzy między tymi trzema stronami udało się, na całe szczęście zażegnać kryzys.

500+, Bielany. Burmistrz wycofuje się i przeprasza Grzegorz Pietruczuk wycofał się ze swoich słów i przeprosił za swoją pomyłkę. -Moją intencją było uspokojenie mieszkańców dzielnicy Bielany, że jak zwykle należne im świadczenia zostaną wypłacone w przewidzianym terminie (do czego przykładamy wyjątkową wagę), lecz tym razem, wyjątkowo, część świadczeń zostanie wypłacona w transzach. Co do przyczyn tej sytuacji, niestety, zostałem wprowadzony w błąd przez jednego z pracowników. W związku z tym przepraszam Pana Wojewodę, że pomyłkowo wskazałem Pana, jako winnego - pisze Pietruczuk.

Warszawie brakuje pieniędzy na wypłatę środków? Myśli się ten, kto myśli, że to zakończyło spór o 500 plus. W liście do premiera Morawieckiego prezydent Warszawy podkreśla, że w stolicy nadal brakuje 584 mln złotych potrzebnych do wypłaty świadczeń. To oznacza, że pieniędzy miałoby zabraknąć na wypłaty nie tylko w jednym miesiącu, ale już do końca roku 2019.