Strajk generalny WKD. Trwają ostatnie rozmowy. Od jutra zapowiadają się utrudnienia dla dojeżdżających do Warszawy

Strajk WKD. Jak pisaliśmy tydzień temu maszyniści i władze spółki nie doszły do porozumienia. Po listopadowym strajku ostrzegawczym od jutra rozpocznie się strajk generalny. To oznacza wstrzymanie ruchu pociągów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 15:00 do 17:00, z wyjątkiem weekendów. Zapowiadają się duże utrudnienia dla dojeżdżających do Warszawy.

Najważniejsze informacje są takie, od godziny 0:01 w dniu 18 stycznia odbędzie się strajk generalny. Będzie on trwał do skutku - mówił Sławomir Centkowski, Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów. W praktyce do odwołania oznacza wstrzymanie ruchu pociągów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 15:00 do 17:00, z wyjątkiem weekendów. Z tym, że jak mówiła dzisiaj rano dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Katarzyna Strzegowska, uzyskała informacje od WKD, że trwają jeszcze ostatnie rozmowy ze związkowcami i próba osiągnięcia porozumienia.

Komunikacja zastępcza

Jeśli to się nie uda to od jutrzejszego poranka rusza strajk. - WKD obsługuje przede wszystkim dojazdy mieszkańców aglomeracji i dalej my przejmujemy obsługę transportową na terenie Warszawy. Za transport zastępczy na terenie podwarszawskich gmin odpowiadają odpowiednie lokalne spółki tam. Natomiast my rozważamy wsparcie dodatkowej obsługi komunikacyjnej kilkoma autobusami na wysokości węzła "Salomea" - mówiła Strzegowska.

Jeśli pojawi się informacja, że stronom udało się porozumieć i strajk został odwołany tekst zostanie zaktualizowany. Jak podało Radio Kolor, decyzję o strajku poparło aż 92 proc. pracowników WKD, uczestniczących w głosowaniu, które miało udział 73 proc. załogi. Przewoźnik przekazuje, że wszystkie ważne bilety WKD będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Warszawska Kolej Dojazdowa zwraca się z prośbą do wszystkich pasażerów o skorzystanie z pociągów uruchamianych przez spółkę Koleje Mazowieckie na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście/Główna/Centralna oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście/Główna/Centralna na podstawie wszystkich biletów jednorazowych i okresowych WKD. System informacji pasażerskiej podczas strajku Aleksy Witwicki

Przyczyna strajku

Przewoźnik przekazał, że pomimo tego, iż Zarząd Spółki wypłacił pracownikom podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca w wysokości 500 zł brutto na osobę w uposażeniu zasadniczym, Związki Zawodowe jeszcze w tym roku żądają kolejnej podwyżki wynagrodzeń. Spółka informowała, że jest gotowa podnieść wynagrodzenie od 1 kwietnia i w tej sprawie już w zeszłym roku zawarła porozumienie z jednym ze związków - było nim NSZZ "Solidarność” Region Mazowsze, odstępując od sporu i akcji strajkowej. - My się na to nie godziliśmy, bo my oczekujemy wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia. W tamtym roku nie udało się nam nic załatwić do uposażenia zasadniczego, bo uzyskaliśmy tylko jednorazową wypłatę - mówi Sławomir Centkowski.

10 stycznia zaznaczył, że mediacje trwały kilka godzin, jednak w rozmowach nie było żadnego postępu. Dodał, że maszyniści "nie mieli już żadnego innego narzędzia". Dzisiaj trwają jeszcze ostatnie mediacje.

