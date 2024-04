- Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań to ważny element inwestycji, który usprawnia ruch pociągów, podnosi poziom bezpieczeństwa na kolei i w ruchu drogowym. Nowe obiekty umożliwiają lepszą komunikację w obrębie miast i przyczyniają się do ograniczenia korków. Aglomeracja warszawska to przykład miejsca, gdzie sukcesywnie ubywa przejazdów, a przybywa wiaduktów kolejowych i tuneli pod torami, dzięki czemu wraz ze wzrostem bezpieczeństwa wzrasta także komfort życia mieszkańców – powiedział w czasie środowej konferencji prasowej Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.