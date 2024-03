Budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w nowy etap. Kierowcy pojadą drugą jezdnią po al. Witosa. Miasto mówi, kiedy trasa będzie gotowa Alicja Glinianowicz

Budowa tramwaju do Wilanowa wchodzi w kolejny etap. Chodzi o odcinek na Mokotowie, gdzie tramwajarze przeniosą się na jezdnię alej Sikorskiego i Witosa. Zmieni się organizacja ruchu. Na co muszą uważać stołeczni kierowcy? Miasto deklaruje, że w pierwszych dniach września pasażerowie dojadą tramwajami do Wilanowa, do przystanku przy Branickiego.