Darmowa komunikacja miejska w dniu wyborów samorządowych w Warszawie. Stołeczny Ratusz podjął decyzję

Celem takiej decyzji jest zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach - wyjaśniła Monika Beuth.

Darmowa komunikacja miejska w dniu wyborów

Decyzja prezydenta Warszawy obowiązuje w granicach 1 i 2 strefy biletowej. W praktyce oznacza to, że w dniu wyborów samorządowych od północy do godz. 23:59, wsiadając do jednego ze środków miejskiej komunikacji, nie trzeba będzie kasować biletu.

Darmowe przejazdy obowiązywać będą w:

Autobusach

Tramwajach

Metrze

Pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Ewentualna druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.

O fotel prezydenta stolicy ubiegają się: Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat, Tobiasz Bocheński, Przemysław Wipler, Janusz Korwin-Mikke oraz Romuald Starosielec.