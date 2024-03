Krzysztof Milewski "wie, jak zrobić Warszawę lepiej". Kim jest tajemniczy kandydat?

Młody kandydat zgromadził już ponad 23 tysiące obserwujących na TikToku, co świadczy o znacznym zainteresowaniu jego działaniami. Jego filmiki, chociaż czasem budzące skrajne emocje, zdobywają popularność i robią furorę w sieci.

Milewski swoją kampanię opiera głównie na TikToku, gdzie jego krótkie filmiki stały się prawdziwym hitem. Pod hasłem "Co zrobisz jak nic nie zrobisz", zdobył ogromną popularność, przyciągając setek tysięcy osób, w tym warszawiaków, którzy deklarują, że chętnie oddaliby na niego swój głos. Choć nie wszystkie jego nagrania są odpowiednie dla wszystkich widzów (w nagraniach młodego mężczyzny nie brakuje wulgaryzmów czy kontrowersyjnych haseł), to nie da się ukryć, że jego kreatywność i pomysłowość przyciągają uwagę.

Co obiecuje Krzysztof Milewski Niektóre z jego propozycji, to np. zablokowanie "Strefy Czystego Transportu" czy budowa nowoczesnych toalet publicznych w centrum Warszawy. Milewski stawia na innowacyjność i odwagę w swoich postulatach. W momencie, kiedy w przestrzeni publicznej trwa debata na temat ograniczenia dostępności alkoholu na terenie stolicy, kandydat proponuje zalegalizowanie spożywania napojów alkoholowych do 10% zawartości alkoholu w miejscach publicznych.