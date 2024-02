Będzie nocny zakaz sprzedaży alkoholu w stolicy? Rada Warszawy rozpatrzy petycję społeczników

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu? Rada Warszawy przyjęła wniosek

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie to pomysł, który ma na celu ograniczenie hałasu, agresji i alkoholizmu wśród mieszkańców stolicy. Jest on popierany przez niektóre stowarzyszenia miejskie, takie jak Miasto Jest Nasze i Porozumienie dla Pragi, które zebrały ponad tysiąc podpisów pod wnioskiem o konsultacje społeczne w tej sprawie. Petycja trafiła na biurko prezydenta Warszawy, a rada miasta głosowała nad jej rozpatrzeniem. Finalnie przeprowadzone zostaną więc konsultacje społeczne.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski początkowo był zdecydowanie przeciwny nocnej prohibicji, argumentując, że jest ona trudna do wyegzekwowania i nie skuteczna w walce z problemem alkoholowym. Rada Warszawy również odrzuciła taki pomysł w 2023 roku, głównie za sprawą klubu KO, który był mu niechętny. Pod presją głosów niezadowolenia, prezydent stolicy zmienił swoje stanowisko i zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie tego pomysłu. Powiedział, że jeśli większość warszawiaków biorących udział w konsultacjach opowie się za wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu, jest gotów do zmiany decyzji. Dodał, że konsultacje mają także dać odpowiedź na szczegółowe pytania, co do zakresu ograniczeń - tego, w jakich godzinach miałyby obowiązywać i w których lokalach (sklepy czy także gastronomia).