Egipscy "Narcos" zatrzymani w Warszawie. Kartel przemycał narkotyki przez Polskę na Ukrainę Redakcja Warszawa

Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) we współpracy z ukraińskim Departamentem do Walki z Przestępczością Narkotykową odniosło sukces w walce z międzynarodowym kartelem narkotykowym znanym jako „Dwudziestki”. Operacja, w którą zaangażowani byli policjanci z Polski i Ukrainy, doprowadziła do rozbicia grupy przestępczej oraz skonfiskowania dużych ilości narkotyków i substancji odurzających o łącznej wartości ponad 11 milionów złotych.