Policja w Warszawie. 110 kilogramów marihuany w samochodzie zaparkowanym na Mokotowie. Zatrzymano 3 osoby. "Byli przerażeni"

Policja konfiskuje 110 kilogramów marihuany na warszawskim Mokotowie

Incydent rozpoczął się podczas rutynowego patrolowania ulic Mokotowa. Policjanci natrafili na trzech młodych mężczyzn stojących na parkingu jednego z marketów. Ich podejrzane zachowanie oraz wygląd pobudzonych i zaaferowanych wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy, którzy postanowili bliżej przyjrzeć się sytuacji, obserwując podejrzanych z ukrycia.

Wkrótce potem na parkingu pozostał tylko jeden mężczyzna, który wydawał się pozbawiony konkretnego celu. Policjanci postanowili zbadać, kim jest ten osobnik i dlaczego błąka się po sklepowym parkingu. Kiedy zbliżyli się do niego, szybko zorientowali się, że jest to osoba poszukiwana listem gończym. W kieszeni tego mężczyzny znaleziono kluczyki do dostawczego Peugeota zaparkowanego na tyłach marketu.