Nowe Centrum Warszawy. Jak zmienią się Złota i Zgoda?

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. - Jeśli chcemy na serio zadbać o zmiany w centrum miasta, no to na pewno tak ulica nie powinna. Cała zastawiona samochodami i tunel. Odzyskujemy fantastyczną przestrzeń miejską, którą możemy zagospodarować - mówi o planowanych zmianach Rafał Trzaskowski. Przypomnijmy, że w czerwcu 2021 roku ogłoszony był konkurs architektoniczny, a w marcu 2022 roku rozpoczęło się projektowanie tego rejonu.

Od początku zakładano m.in. likwidację parkingów przy skrzyżowaniu ulic Złotej i Jasnej oraz przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Zgoda. W tych miejscach pojawią się skwery i zieleńce. Złota zmieni się w pasaż. Pozostawione mają być wyłącznie miejsca parkingowe dla lokalnych mieszkańców. Nie wiadomo jeszcze czy wjazd będzie podobnie jak na Krakowskim Przedmieściu dla samochodów z identyfikatorami, ale jest to prawdopodobne. Jak mówił prezydent Trzaskowski, najważniejsze jest oddanie przestrzeni pieszym i rowerzystom. Zwracał też uwagę, że jest to teren dziesięciokrotnie większy niż przy przebudowie Placu Pięciu Rogów - w kontekście potencjalnej uciążliwości remontu. Miasto ma nadzieję, że umowę z wykonawcą uda się podpisać jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Samochody przeniesione do podziemi

Powstaną łącznie trzy zazielenione miejskie place, posadzone zostaną szpalery drzew. Całość inwestycji ma zostać podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie zmieni się ulica Złota i część ulicy Zgoda, następnie ulica Zgoda oraz chociażby Plac Młynarskiego czy okolice Domu Pod Orłami, a w ostatnim etapie zmiany na ulicach Sienkiewicza i Jasnej. Całość ma zająć około 24 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie z planem to ten rejon może się całkowicie zmienić w 2026 roku. Jak podkreśla ratusz, ważne jest skoordynowanie całości z budową parkingu przy Placu Powstańców Warszawy.

Okolice Domu Pod Orłami UM Warszawa

- Tam prace są bardzo zaawansowane, ale planowane zamknięcie tej inwestycji to przełom 2024 i 2025 roku - mówi Trzaskowski. Powstanie tam 420 ogólnodostępnych miejsc to one mają zastąpić te zlikwidowane w innych, wspomnianych wyżej, miejscach. Dlatego, jak tłumaczy wiceprezydent Michał Olszewski, nie ubędzie miejsc w Śródmieściu, ale miasto chce jak najbardziej ograniczyć zostawianie aut na miejscach naziemnych. Dwukierunkową będzie ulica Mazowiecka - tak by umożliwić dojazd na plac i na parking. Wiceprezydent Olszewski przypomniał, że wciąż jest podziemny parking w rejonie Placu Defilad. Tam nadal obowiązuje zawarta w latach 90. umowa dzierżawy na 30 lat wygasająca w najbliższych latach. Jak dodał, miasto będzie chciało zmienić zarządcę tego miejsca i prawdopodobnie je unowocześnić.