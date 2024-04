Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej dotarli do informacji, że na jednej z posesji na terenie Józefowa pod Warszawą, może odbywać się produkcja narkotyków.

Profesjonalna produkcja narkotyków

W czasie akcji funkcjonariusze odkryli dużą, profesjonalną linię produkcyjną, wyposażaną w nowoczesny sprzęt do produkcji narkotyków.

- Kryminalni obserwowali podejrzaną działkę czekając, aż pojawią się osoby mogące mieć związek z przestępczą działalnością – przyznał sierż. szt. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. – Gdy na posesję przyjechali dwaj mężczyźni, policjanci przystąpili do działania.

W czasie działań policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 63 lat . Śledczy i technicy policyjni przy wsparciu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji pracowali na miejscu przez kilkanaście godzin. Zabezpieczono w sumie ponad 66 kilogramów substancji psychotropowych w postaci mefedronu , znaczne ilości prekursorów oraz urządzenia i przyrządy do produkcji narkotyków.

Usłyszeli zarzuty

Starszy z mężczyzn usłyszał zarzuty usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych w postaci mefedronu, wytwarzania znacznej ilości środków psychotropowych oraz posiadania przyrządów służących i przeznaczonych do wytwarzania substancji psychotropowych w postaci mefedronu. Teraz 63-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.