Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą. "Żądali od ofiar pieniędzy i kosztowności". 13 osób zatrzymanych

Jak poinformowała we wtorek, 19 marca Komenda Stołeczna Policji, do zatrzymań doszło kilka dni temu. Podczas działań funkcjonariusze weszli jednocześnie do kilku mieszkań na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego. W ręce policji wpadło w sumie 13 osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw znaną od dawna metodą "na policjanta" i "na wypadek".