Przyjechał do Warszawy z Torunia z nożem, mieczem i "koktajlami" z benzyną. Planował zabójstwo. Chwilę wcześniej wyszedł z więzienia

Wszystko zaczęło się we wtorek, 12 marca późnym popołudniem, kiedy to policjanci z Torunia ustalili, że 44-latek najprawdopodobniej planuje zamach na życie innego mężczyzny. Podejrzany pod koniec ubiegłego roku opuścił więzienne mury, po odbyciu wieloletniej kary pozbawienia wolności za zabójstwo.

Łatwopalne płyny z benzyną, miecz i nóż przywiózł do Warszawy

"Podejrzewany przygotował łatwopalne mieszaniny płynów z benzyną oraz miecz przypominający samurajską broń i składany nóż, po czym wyposażony w te przedmioty udał się do Warszawy" – podała Komenda Wojewódzka Policji z Bydgoszczy.

Tamtejsi funkcjonariusze nawiązali współpracę z Komendą Stołeczną Policji, dzięki czemu mężczyzna został sprawnie i szybko zatrzymany przez stołecznych mundurowych. W trakcie przeszukania podejrzanego policjanci znaleźli przy nim słoiki z łatwopalną cieczą, miecz i nóż.

44-latek został przewieziony z Warszawy do Torunia, gdzie od prokuratora usłyszał zarzut dotyczący przygotowań do popełnienia zabójstwa. Tego samego dnia sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.